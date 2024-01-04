Ocak ayında hangi meyve tüketilmeli?

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze / meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Her sabah kahvaltıda bir porsiyon mevsim meyvesi yiyoruz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; meyvelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. O nedenle sadece yaşadığınız yöreyi düşünerek listelere itiraz etmeyin. Ayrıca bu listeleri her ayın başında paylaşıyoruz; henüz çıkmamış ama ay sonuna doğru çıkacak meyveler de yer alıyor.

Ocak ayı meyveleri:

1- Elma

2- Ayva

3- Armut (kış armudu, ör. Deveci, Ankara)

4- Muz (yerli)

5- Mandalina

6- Portakal

7- Greyfurt

8- Kumkuat

9- Nar

10- Kivi

11- Avokado

12- Kestane

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan