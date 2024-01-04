04 Oca 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

Ocak ayında hangi meyve tüketilmeli?

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor.
Ocak ayında hangi meyve tüketilmeli? mask

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze / meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Her sabah kahvaltıda bir porsiyon mevsim meyvesi yiyoruz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; meyvelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. O nedenle sadece yaşadığınız yöreyi düşünerek listelere itiraz etmeyin. Ayrıca bu listeleri her ayın başında paylaşıyoruz; henüz çıkmamış ama ay sonuna doğru çıkacak meyveler de yer alıyor.

Ocak ayı meyveleri:

1- Elma

2- Ayva

3- Armut (kış armudu, ör. Deveci, Ankara)

4- Muz (yerli)

5- Mandalina

6- Portakal

7- Greyfurt

8- Kumkuat

9- Nar

10- Kivi

11- Avokado

12- Kestane

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan

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04 Oca 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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