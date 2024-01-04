Ocak ayında hangi meyve tüketilmeli?

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR
Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze / meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Her sabah kahvaltıda bir porsiyon mevsim meyvesi yiyoruz.
Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; meyvelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. O nedenle sadece yaşadığınız yöreyi düşünerek listelere itiraz etmeyin. Ayrıca bu listeleri her ayın başında paylaşıyoruz; henüz çıkmamış ama ay sonuna doğru çıkacak meyveler de yer alıyor.
Ocak ayı meyveleri:
1- Elma
2- Ayva
3- Armut (kış armudu, ör. Deveci, Ankara)
4- Muz (yerli)
5- Mandalina
6- Portakal
7- Greyfurt
8- Kumkuat
9- Nar
10- Kivi
11- Avokado
12- Kestane
Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom
İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.