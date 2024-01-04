04 Oca 2024 - 15:36- Ekonomi G:

Mutfak tüpü fiyatlarına zam!

Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bir zam da mutfaklarda kullanılan tüpe de geldi.
Mutfak tüpü fiyatlarına zam! mask

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da netleşti. 

ÖTV zammı sonrası akaryakıta da dev zam geldi. Art arda gelen zamlar sonrası bir zam da tüp fiyatlarına geldi.

ÖTV zammı sonrasında Ankara’da, 12 kilogramlık tüpe 20-25 TL aralığında zam geldi, 580 TL’ye yükseldi.

2 kilogramlık tüp de 5-6 TL aralığında zamlandı. 135 TL’ye çıktı

Kaynak: CUMHURİYET
# Zam, türkiye, Ankara, TÜİK, Enflasyon, aralık ayı

04 Oca 2024 - 15:36 - Ekonomi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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