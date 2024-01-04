PAZ VE DUŞAN EL SIKIŞTI: İŞ RESMİ İMZAYA KALDI

BAŞKAN ENGİN KOYUN GAZA BASTI
Ekrem Can’ın vefatından sonra transferi tek başına üstlenen ve Ertuğrul Sağlam ile el birliği yaparak üçüncü bir kişiyi yanına almayan Engin Koyun, sessizlikten sonra bir anda bombaları patlatmaya başladı. Haşim Arda ile hemen anlaşma yapan ve Alihan Kubalas ile Keçiörengücü ile takasa giren koyun, ardından Hatay’ın ünlü yıldızı Rayane Aaabid ile anlaşma sağladı.
PAZ VE DUSAN DA TAMAM
Kocaelispor önceki gece de Dinamo Minsk forması giyen santrfor Dusan Bakic ve Konyaspor forması giyen Bruno Paz ile büyük ölçüde anlaştı. Bu transfer, 11 Ocak’taki resmi imzaya kaldı. Sol bek arayışını sürdüren Sağlam, eski talebelerinden Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram ve Arif Boşluk ile temaslarını sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.