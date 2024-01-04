04 Oca 2024 - 15:45- Spor G:

PAZ VE DUŞAN EL SIKIŞTI: İŞ RESMİ İMZAYA KALDI

Kocaelispor, Dinamo Minsk forması giyen santrfor Dusan Bakic ve Konyaspor forması giyen Bruno Paz ile büyük ölçüde anlaştı. İş 11 Ocak’taki resmi imzaya kaldı. Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram ve Arif Boşluk ile temaslar sürüyor

Hakan Yağcıoğlu
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PAZ VE DUŞAN EL SIKIŞTI: İŞ RESMİ İMZAYA KALDI mask
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BAŞKAN ENGİN KOYUN GAZA BASTI

Ekrem Can’ın vefatından sonra transferi tek başına üstlenen ve Ertuğrul Sağlam ile el birliği yaparak üçüncü bir kişiyi yanına almayan Engin Koyun, sessizlikten sonra bir anda bombaları patlatmaya başladı. Haşim Arda ile hemen anlaşma yapan ve Alihan Kubalas ile Keçiörengücü ile takasa giren koyun, ardından Hatay’ın ünlü yıldızı Rayane Aaabid ile anlaşma sağladı.

PAZ VE DUSAN DA TAMAM

Kocaelispor önceki gece de Dinamo Minsk forması giyen santrfor Dusan Bakic ve Konyaspor forması giyen Bruno Paz ile büyük ölçüde anlaştı. Bu transfer, 11 Ocak’taki resmi imzaya kaldı. Sol bek arayışını sürdüren Sağlam, eski talebelerinden Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram ve Arif Boşluk ile temaslarını sürüyor.
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04 Oca 2024 - 15:45 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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