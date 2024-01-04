GÖLCÜK HALIDERELİ SİNAN, LİDER EYÜP'LE ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor’dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş’ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş’e ’hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.
29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.