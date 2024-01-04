04 Oca 2024 - 15:53- Spor G:

GÖLCÜK HALIDERELİ SİNAN, LİDER EYÜP'LE ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş ile anlaştığını resmen açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
GÖLCÜK HALIDERELİ SİNAN, LİDER EYÜP'LE ANLAŞTI mask

TFF 1. Lig ekiplerinden  Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor’dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş’ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş’e ’hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.
# türkiye, TFF, Galatasaray, sosyal medya, Eyüpspor, Fenerbahçe

04 Oca 2024 - 15:53 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.495.980 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL