BBP'li Mustafa Destici hilafet bayrağı açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşünün ardından elinde tevhid bayrağı olan bir kişiye yumruk atılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Destici, İstanbul’da düzenlediği basın toprantısında tevhid bayrağı açarak, “Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz” dedi.
Destici, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
“Saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Saldırının gerekçesinden bağımsız olarak toplumu şiddetin övülmesine, şiddetin yöntem olarak benimsenmesine yönlendiren siyasetçileri ve basın mensupları da başta olmak üzere herkesi kınıyorum. Biz ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Diyemeyen birisi Müslüman olur mu? Ben o yumruklu saldırıyı yapan gencimizi değil, o gencimizi yetiştiren bu sisteme karşı çıkıyorum. Şunu alıyorum ki o gencimiz bu bayrağın anlamını bilmiyor. Bu büyük bir eksikliktir. Bu eğitim sistemimizin eksikliğidir. Biz işin bu kısımlarına bakmak zorundayız. Maalesef gençlerimize değerlerimizi öğretememişiz. Milyonlarca gencimiz bu değerlerimizden bir haber olarak yetişmektedir. İnşallah Müslüman Türk gençliğinin tamamına tevhidi de tevhid anlayışını da tevhid bayrağının ne olduğunu da öğreteceğiz. Biz bununla mükellefiz”
“BU HADİSENİN ÜZERİNDEN BİR KAMPLAŞMA MEYDANA GETİRİLİYOR”
Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hadisenin üzerinden bir kamplaşma meydana getiriliyor. Maalesef birtakım siyasetçilerimiz saldırıyı yapan gencin yalnız olmadığını söylüyor. Onu söyleyenlerin hepsi eğer ufacık kendilerinde bir cesaret varsa, azıcık delikanlı iseler, madem o yalnız değil, onlarda aslında tevhid bayrağını tanımadıklarını ve ona saygılarının olmadığını, onu sahiplenmediğini söylemektedirler. Yürekleri varsa çıksınlar bunu milletimize ifade etsinler. Bu hadise üzerinden milleti ayrıştırmanın, milleti birbirine düşürmenin yolunu kendilerine bir yol olarak seçmesinler. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz. Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz. Tam bağımsız, hür, müstakil Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var olsun demeye devam edeceğiz. ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeye de devam edeceğiz. Biz Türk’üz, Müslümanız, Milliyetçiyiz, Alpereniz.”
Kaynak: TELE1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Rahmi oğuz - Kışkırtıcı bir haber itibar etmeyiniz. O hilafet bayrağı değil..!!
Paşalı - Tehvide iman edip inanan biri ALLAH ın ve resulünün haramına da inanır helaline de inanır ve ona göre yaşar ve yaşatmaya çalışır..20 yıllık akp iktidarında millete yedirmediğiniz haram kalmamışken.. Allah ın ve resulünün emir ve yasaklarını ayaklar altına almışken. bu ne iki yüzlülüktür böyle..Devletin dini adalettir. adalet mülkün temelidir diyen bir inancın sizin süslü palavralarınıza ihtiyacı yoktur olamazda zaten.. Ayıca tehvidin bayrağı olmaz SANCAĞI olur siz daha bunu bilemiyecek kadar islamdan bir habersiniz..1400 yıllık islam tarihinde hangi islam devletinin bayrağı kelimeyi tehvid di...ingiliz kuklaları suud hanedanını İslam inancının giriş anahtarı kelimeyi tehvidi bayrak olarak kendine aldı diye İSLAM ŞERİATİ ilemi yönetildiğini zannediyorsunuz yoksa.. işiniz gücünüz güzelim islam dinimizi kullanarak goy goy culuk yapmak başkada bir haltettiğiniz yok....zaten
eroldemirbek - KAYNAK TELE 1 GAYET NORMAL MEVCUT PAPAZLARIMIZDAN BİRİSİ KARDEŞİM OKU ÖĞREN SONRA YAZ BU HİLAFET BAĞRAĞI ASLA DEĞİL
Hakan Altunsu - sizin haberciliginiz batsin,göz göre göre kiskirtici yalan haber yapiyorsunuz.
Çado - Dünyanın en büyük laneti ve belası seni bulsun inşallah.
M.Murtaza Yekayak - Ya pes doğrusu pes, millet aç ve açıkta kış pahalılık gırtlağa kadar çıkmış, adalet yok, hukuksuzluk dersen ortada bir yumruk atanın elini öpmek diğer yumruk atan ve üniversite öğrencisi birini kodese tıkmak, tamam bizde müslümanız müslüman zülüm etmez asla başkasının hakkına geçmez saygısızlık etmez adaletsiz davranmaz artık din üzerinden milli ve yerli milliyetçilik üzerinden kimse kimseyi yargılamasın kalbini açıp iman ölçer bir adalet yada alet mi var para pul olmuş sağlık sistemi çökmüş hakkaniyet bitmiş terazinin küfesi hep bir tarafa kaymış bari siyasiler siz aklınızı başınıza alın yahu
Tevhid Bayrağıdır O - O hilafet bayrağı değil sayın editör.Yanlış haber spotu kullanmışsın.Amacını açık etmissin.O Tevhid bayrağıdır.Ben müslümanım diyen herkezin olmazsa olmazıdır.Tevhid bayrağına dil uzatan zaten müslüman değildir.
kartepeli - derdi neymiş muhteremin vekil bile olamayan adının duyulması için herşeyi yapar etkisiz eleman
Bilal - bu hilafet bayrağı değil kardeşim kelime-i tevhid yazıyor bu bayrağın üzerinde neyi anlamıyorsunuz..
Ebru - Vali beye sallayan cahiller nerede, Destici reise de sallayın hadi
Bekirpaşalı - Muhsin Yazıcıoğlu'nun tırnağı olamaz BBP nin yüz karası.
Rahmetli hiç kimseye boyun eğmemişti.
Haktan - Bekirpaşalı üstad, Muhsin başkanın makamında da aynı bayraktan vardı, bak araştır biraz, google yaz çıkar
Hadise - Hadi gidin yumruk atın yiyorsa
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.