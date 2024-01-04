BBP'li Mustafa Destici hilafet bayrağı açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşünün ardından elinde tevhid bayrağı olan bir kişiye yumruk atılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Destici, İstanbul’da düzenlediği basın toprantısında tevhid bayrağı açarak, “Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz” dedi.

Destici, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

“Saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Saldırının gerekçesinden bağımsız olarak toplumu şiddetin övülmesine, şiddetin yöntem olarak benimsenmesine yönlendiren siyasetçileri ve basın mensupları da başta olmak üzere herkesi kınıyorum. Biz ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Diyemeyen birisi Müslüman olur mu? Ben o yumruklu saldırıyı yapan gencimizi değil, o gencimizi yetiştiren bu sisteme karşı çıkıyorum. Şunu alıyorum ki o gencimiz bu bayrağın anlamını bilmiyor. Bu büyük bir eksikliktir. Bu eğitim sistemimizin eksikliğidir. Biz işin bu kısımlarına bakmak zorundayız. Maalesef gençlerimize değerlerimizi öğretememişiz. Milyonlarca gencimiz bu değerlerimizden bir haber olarak yetişmektedir. İnşallah Müslüman Türk gençliğinin tamamına tevhidi de tevhid anlayışını da tevhid bayrağının ne olduğunu da öğreteceğiz. Biz bununla mükellefiz”

“BU HADİSENİN ÜZERİNDEN BİR KAMPLAŞMA MEYDANA GETİRİLİYOR”

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hadisenin üzerinden bir kamplaşma meydana getiriliyor. Maalesef birtakım siyasetçilerimiz saldırıyı yapan gencin yalnız olmadığını söylüyor. Onu söyleyenlerin hepsi eğer ufacık kendilerinde bir cesaret varsa, azıcık delikanlı iseler, madem o yalnız değil, onlarda aslında tevhid bayrağını tanımadıklarını ve ona saygılarının olmadığını, onu sahiplenmediğini söylemektedirler. Yürekleri varsa çıksınlar bunu milletimize ifade etsinler. Bu hadise üzerinden milleti ayrıştırmanın, milleti birbirine düşürmenin yolunu kendilerine bir yol olarak seçmesinler. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz. Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz. Tam bağımsız, hür, müstakil Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var olsun demeye devam edeceğiz. ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeye de devam edeceğiz. Biz Türk’üz, Müslümanız, Milliyetçiyiz, Alpereniz.”

Kaynak: TELE1