- Ekonomi

Figopara ve İş Bankası stratejik iş birliği yaptı

Finans platformu Figopara, İş Bankası’nın iştiraki Softtech’in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS’u satın aldı.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
Figopara ve İş Bankası stratejik iş birliği yaptı mask

Bu satın almayla Figopara’nın ticari müşterileri fatura verilerinin yanı sıra bankacılık verilerini de görerek, nakit akışlarını doğru şekilde yönetebilecek. Ayrıca kredi limitlerini en güncel veri ile anlık olarak tespit edebilecek. Figopara, kurduğu Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası’na lisans başvurusunda bulundu. Figopara, Merkez Bankası’ndan ödeme şirketi başvurusuna onay çıkana kadar ise alacağı temsilcilik ile işletmelere açık bankacılık hizmetini sunmaya başlayacak.
# tespit

04 Oca 2024 - 16:12 - Ekonomi

Muhabir  Dilek Coşgun

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