Bu satın almayla Figopara’nın ticari müşterileri fatura verilerinin yanı sıra bankacılık verilerini de görerek, nakit akışlarını doğru şekilde yönetebilecek. Ayrıca kredi limitlerini en güncel veri ile anlık olarak tespit edebilecek. Figopara, kurduğu Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası’na lisans başvurusunda bulundu. Figopara, Merkez Bankası’ndan ödeme şirketi başvurusuna onay çıkana kadar ise alacağı temsilcilik ile işletmelere açık bankacılık hizmetini sunmaya başlayacak.
- Ekonomi
Figopara ve İş Bankası stratejik iş birliği yaptı
Finans platformu Figopara, İş Bankası’nın iştiraki Softtech’in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS’u satın aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.