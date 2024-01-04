- Ekonomi

Sanayide daralma altıncı aya ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Aralık’ta 47,4 olarak gerçekleşti. Endeks, kasım ayında 47,2 olarak kaydedilmişti. Aralık ayıyla birlikte endeks altıncı ayında da daralmaya işaret etti. Endekste 50’nin üstü değerler büyümeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

DİLEK COŞGUN
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Sanayide daralma altıncı aya ulaştı mask

İSO’dan yayımlanan bültene göre aralık ayında imalat sanayi üretimi büyük ölçüde zorlu piyasa koşullarına bağlı olarak kasım ayına yakın düzeyde azalma kaydetti. Hem toplam yeni siparişlerde hem de yurt dışından alınan yeni işlerde devam eden yavaşlamalar talepte zayıflığın sürdüğünü gösterirken, bu durum aralıkta da firmaların birikmiş işlerine ağırlık vermesine imkân sağladı.İş yüklerindeki azalışa rağmen istihdam aralıkta yatay seyretti ve bu durum iki aylık daralma dönemini sona erdirdi. Bazı anket katılımcıları kapasite artırma eğiliminde olduğunu bildirirken kimileri ise yeni siparişlerde azalma ve istifalar nedeniyle istihdam azalttı.
# büyük, yeni

04 Oca 2024 - 16:15 - Ekonomi

Muhabir  Dilek Coşgun

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