Yabancıdan Türkiye’ye 5.2 milyar dolarlık ilgi

Pandemi sonrası 2021’de yaklaşık 4.7 trilyon dolara ulaşan küresel birleşme ve satın alma piyasası, 2023’te üst üste ikinci kez daralmaya devam etti. İşlem hacmi, yıllık yüzde 25 civarında düşüşle 2.3 trilyon dolara gerileyerek son 5 yıllık ortalama olan 3.2 trilyon doların altına düştü. Türkiye’de ise son 3 yıldır istikrarlı bir ivme kazanan birleşme ve satın alma piyasası 2022 yılında gerçekleşen 11.5 milyar dolardan 8 milyar dolara geriledi.

BÜYÜK İŞLEMLER

Toplam işlem hacminde yaşanan yüzde 30 küçülmeye rağmen yabancı yatırımcılar 96 adet işlem ve 5.2 milyar dolarlık hacimle geçmiş yıllara benzer seviyede bir ilgiyi korudular. Yılın işlem değeri açıklanan en büyük işlemleri arasında, çoğu yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen Getir (500 milyon dolar); Tofaş Stellantis (445 milyon dolar); Tatneft Aytemiz (336 milyon dolar) işlemleri yer aldı.