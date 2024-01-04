Aygün, MÜSİAD’ı konuk etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi 2023 yılının son yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu ve yönetim kurulu üyelerinin iştirakiyle gerçekleşen toplantı Yelken Kafe’de düzenlendi. MÜSİAD’ın 2024 yılı planlamaları hakkında istişarelerin gerçekleştiği toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Aygün, konuklarına katılımları dolayısıyla teşekkür etti. MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu da yaptığı değerlendirmede “Olağan Yönetim Kurulu toplantımızı Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün'ün ev sahipliğinde Derince'de gerçekleştirdik. Sayın başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.