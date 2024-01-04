İş İnsan Cuma Karavar, TÜYSÜZLERE verdi veriştirdi!

Haziran 2014 yılında 636 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla devam eden 'Tüysüzler' davasına 9 Ocak’ta Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Tüysüz kardeşler mağduru iş insanı Cuma Karavar, her devasında Tüysüzlere tepki göstererek, alacağını istedi. Tüysüzler, parasını isteyen iş insanı Karavar hakkında can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Karavar, dün İzmit Yenidoğan Sümer Karakolu’na giderek ifada verdi. İfade sonrası gazetemize gelen Karavar, “Mağdurlar ne zaman zalim oldu, hırsız ve dolandırıcılar ne zaman mağdur oldu” diyerek tepki gösterdi.

“KARAKOLDA İFADE VERDİM”

Karavar yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Tüysüzlerin şikayeti üzerine Yenidoğan Sümer Polis Karakoluna ifadeye çağrıldım. İfade vermek için gittim. Oradaki görevliler bana siz, Tüysüzlerden alacağınızı istemişsiniz, bu alacağınızı istediğinizden dolayı adamların kendilerini güvende hissetmediklerini, başlarına bir şey gelirse, bunun sorumlusu Cuma Karavardır, biz mağduruz demişler. Ben de buna istinaden bu hırsız ve dolandırıcı aile ne zaman mağdur oldu, biz mağdurlar ne zaman zalimleştik diyorum.

“BOYNUMUN BORCUDUR”

Ben şimdi buradan gazeteniz aracılığıyla bu hırsız ve dolandırıcı aileye sesleniyorum; Hukuk yolunda sizlerle mücadele edip, bu insanlardan aldığınız paraları geri almak benim boynumun borcudur. Bu dolandırıcı aile Kandıra Cezaevinden milletin paralarını geri ödemek kaydıyla şartlı olarak tahliye edildi. Ama bunlar bugüne kadar herhangi bir mağdura para ödemediği gibi, devleti de dolandırdılar.

“ADALET TECELLİ EDECEKTİR”

Öyle inanıyorum ki, 09.01. 2024 tarihinde Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada adaletin tekrar tecelli edeceğine inancım sonsuzdur. Ancak, son zamanlarda hükümetimiz hırsız ve dolandırıcıları Silivri Cezaevi’ne gönderiyor, bunların da onların bir parçası olduğunu, bunların da Silivri Cezaevine gönderileceğini umut ediyorum.

“HUZURSUZ OLUYORLAR”

Şu ana kadar karakola her ifade vermeye gittiğimde, her defasında paramı istediğimde bu hırsız ve dolandırıcı aile huzursuz oluyor. Beni de şikayet ediyorlar. Tüysüzlere sesleniyorum, ben Misakı Milli sınırları içerisinde siz bu parayı ödeyene kadar size aman verdirmeyeceğim”dedi. Karavar, Tüysüzlerin İstanbul Esenyurt’ta kuyumculuk faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.