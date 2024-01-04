04 Oca 2024 - 16:32- Spor G:

Kocaelispor, Josip Vukovic ile anlaştı!

Kocaelispor, Pendikspor forması giyen 31 yaşındaki Hırvat oyuncu Josip Vukovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Kocaelispor, Josip Vukovic ile anlaştı! mask

Bugün İzmit'te sağlık kontrolünden geçen oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Vukovic, Kocaelispor'un Antalya kampına katılacak

Bu sezon Süper Lig ekibi Pendikspor'da 16 maçta forma giydi.

Josip Vuković kimdir?

Josip Vuković, orta saha pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Pendikspor'da oynamaktadır. 

Doğum: 2 Mayıs 1992 (31 yıl yaşında), Split, Hırvatistan

Şu andaki takımı: Pendikspor (#4 / Orta Saha)

ENGİN KOYUN'UN PAYLAŞIMI
# sağlık, Kocaelispor, Antalya

04 Oca 2024 - 16:32 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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Yorumlar

(2)
01

kubi - nasıl haber yapıyosunuz anlamıyorum bu adam hangi mevkide oynamış onu bile yazmamışsınız

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 04 Ocak 16:49
02

Izmitli - @kubi 01 nolu yoruma cevabı: Orta saha diye yazılmış.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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