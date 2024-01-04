Kocaelispor, Josip Vukovic ile anlaştı!

Bugün İzmit'te sağlık kontrolünden geçen oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Vukovic, Kocaelispor'un Antalya kampına katılacak
Bu sezon Süper Lig ekibi Pendikspor'da 16 maçta forma giydi.
Josip Vuković kimdir?
Josip Vuković, orta saha pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Pendikspor'da oynamaktadır.
Doğum: 2 Mayıs 1992 (31 yıl yaşında), Split, Hırvatistan
Şu andaki takımı: Pendikspor (#4 / Orta Saha)
ENGİN KOYUN'UN PAYLAŞIMI
Pendikspor’dan Josip Vukovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun.#BizBirlikteGüçlüyüz ?? pic.twitter.com/GyQNImLnl8— Engin Koyun (@enginkoyun41) January 4, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
kubi - nasıl haber yapıyosunuz anlamıyorum bu adam hangi mevkide oynamış onu bile yazmamışsınız
Izmitli - Orta saha diye yazılmış.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.