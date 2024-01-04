Balık severlere KÖTÜ HABER!

Asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından Balıkhan’da da balık fiyatlarının artıp artmadığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Balıkhan esnaflarından Kemal Bineklioğlu ilerleyen zamanlarda daha da azalacağı belirterek, “Balık fiyatları enflasyona göre oynamaz. Balığın azlığı ile çokluğuna göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Yıl başından bu yana fiyatlarda artış söz konusu değildir. Şu an denizlerdeki hamsi azaldı. İlerleyen zamanlarda daha da azalacağını ve fiyatların yükseleceğini düşünüyorum. Hamsinin fiyatı 100 liradan 120 liraya çıktı. Benim buradaki masrafımı kurtarmam için hamsiyi 150 TL'den aşağı satmamam lazım. İnsanlar alamıyor bizde vatandaş için düşük fiyatlardan satıyoruz.” dedi.

VATANDAŞLARI KANDIRIYORLAR

Konuşmasının devamında Perşembe Pazarı’ndaki balık tezgahlarına ilişkin de konuşan Bineklioğlu şunları söyledi, “Pazardaki fiyatların ucuz olmasının nedeni, balığa hile karıştırıyorlar. Hamsinin 50 TL olarak tezgahta durması normal değil. Balıkların aralarına farklı balıklar karıştırırarak vatandaşları kandırıyorlar."

İŞTE BALIKHAN’DAKİ FİYATLAR

Mezgit: 200 TL

İstavrit: 100 TL

Hamsi:120 TL

Barbun: 500 TL

Palamut: Tane 400

Lüfer: Tane 200

Turna: 300 TL

Kefal: 80 TL

Cupra: 85 TL

Levrek: 85 TL

Karides: 200 TL