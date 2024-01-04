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İzmitli Periler, Dörtlü Finali kaçırdı: 95-85

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

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İzmitli Periler, Dörtlü Finali kaçırdı: 95-85 mask

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-53
# türkiye

04 Oca 2024 - 17:32 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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