İzmitli Periler, Dörtlü Finali kaçırdı: 95-85

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş
Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız
1. Periyot: 24-23
Devre: 45-40
3. Periyot: 65-53
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.