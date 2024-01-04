Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasında yönelik yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İncelemede ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’ suçundan 2016 yılında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan ve örgüt içerisinde sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan M.K., Afyonkarahisar’da yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şahsın astsubayken ordudan ihraç edildiği belirtildi.
- Asayiş
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan ev astsubayken ihraç edilen şahıs Afyonkarahisar’da polis tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.