Başkan Adayı Muharrem CAN'a tam destek!

Esnafın çay davetini kırmayan Başkan Adayı Can "Biz daima esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bizim de bu şehre var bir hayalimiz" dedi.
Esnaflarda Başkan Adayı Can'a tam destek sözünde bulundular...
Kocaeli kent merkezinde bulunan esnaflar Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can'a büyük ilgi gösterdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.