Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün İzmit ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 5 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 111 kilo kıyılmış tütün, 16 bin dolu makaron, 32 bin boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Asayiş
Kocaeli'de gümrük kaçağı 48 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi
Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda 111 kilo kıyılmış tütün, 48 bin dolu ve boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.