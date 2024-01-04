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Kocaeli'de gümrük kaçağı 48 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda 111 kilo kıyılmış tütün, 48 bin dolu ve boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de gümrük kaçağı 48 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün İzmit ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 5 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 111 kilo kıyılmış tütün, 16 bin dolu makaron, 32 bin boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
# jandarma, Hava

04 Oca 2024 - 19:26 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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