Kocaeli'de gümrük kaçağı 48 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün İzmit ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 5 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 111 kilo kıyılmış tütün, 16 bin dolu makaron, 32 bin boş makaron, 100 elektronik sigara ve 46 litre kaçak alkol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.