Ford Otosan işçileri sendikaya ateş püskürdü!

Ford Otosan işçileri Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından sendikayı eleştiren paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sendikaya öfkeli bir işçinin görüşünün paylaşıldığı hesapta yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Türk Metal sendikası eğer kendine güven duyulmasını istiyorsa işçilerin sesini duymak zorunda! Benim eğer dış sesim sendikaysa benim sesimi duymak zorundasınız. “Ge-çi-ne-mi-yo-ruz”

KONUŞUN KORKMAYIN!

O yüzden bizim sesimizi duymak zorundasınız. Yeter artık bu kadar sessiz kalmanız. Yeter bu kadar hakkımızı yediğiniz. Sendikaysan sendikalığını bil bize hakkımızı almak için çaba göster. Bir şeyler yap. Hiçbir şey yapamıyorsan çıkın gelin işçilerin yanına. Biz sizinleyiz deyin. Konuşun. Korkmayın.”