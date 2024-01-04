04 Oca 2024 - 19:30- Asayiş G:

FETÖ'den aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kocaeli'de yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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FETÖ'den aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç, Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Sakarya, Başiskele, jandarma

04 Oca 2024 - 19:30 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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