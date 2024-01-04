Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç, Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
04 Oca 2024 - 19:30- Asayiş Güncelleme:
FETÖ'den aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kocaeli'de yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.