Boks heyecanı Darıca’da yaşanacak

TRT EKRANLARINDA CANLI YAYINLANACAK

Spora ve sporcuya önemli yatırımlar yapan ve sporda bir marka haline gelen Darıca Belediyesi, 8-13 Ocak 2024 tarihleri arasında dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Darıca’da düzenlenecek ve aynı zamanda TRT ekranlarından canlı yayınlanacak Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası, nefes kesen maçlarıyla sporseverlere unutulmaz bir turnuva heyecanı yaşatacak. Türkiye Boks Federasyonu ve Darıca Belediyesi işbirliğinde Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan turnuvanın açılışı ise 8 Ocak Pazartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET VAR

Olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin gururu olan Milli sporcularımız Busenaz Sürmeli ve Buse Naz Çakıroğlu’nun da katılacağı turnuvaya ev sahipliği yapacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm sporseverleri turnuvaya davet ederek “Darıca Belediyesi olarak spor şehri olma hedefiyle çıktığımız yolda bugüne kadar birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası’nı da ilçemizde düzenleyeceğimiz içim çok mutluyuz. Spora yaptığımız yatırımların meyvesini elde ettiğimiz başarılarla toplarken önemli organizasyonlar da düzenleyerek spor kültürünün Darıca’yla bütünleşmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum” dedi.