04 Oca 2024 - 19:57- Spor G:

HAKEM SABİT SELVİ BİR ÜST KLASMANA TERFİ ETTİ

Büşra BOZBAĞ
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HAKEM SABİT SELVİ BİR ÜST KLASMANA TERFİ ETTİ mask
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Tebrikler Sabit SELVİ

TFFHGD Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu paylaşımında, "B Klasman Hakem kadrosuna terfi eden Sabit SELVİ hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

04 Oca 2024 - 19:57 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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