Dr. Turan “Kalp hastalığınız varsa, soğuk havalarda sağlıklı kalmak için özel önlemler gerekebilir. Koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı) olanlar için, soğuk havalar kalp iskemisini (kalp kasının oksijensiz kalmasını) tetikleyebilir. Bu, anjina ataklarına ve hatta kalp krizlerine neden olabilir. Kalp yetmezliği olan kişiler için çevre sıcaklığındaki hızlı bir düşüş, şikayetlerin aniden kötüleşmesine neden olabilir. Ayrıca hastaneye kaldırılma riskinin ve hatta hayati riskin artmasına neden olabilir” dedi.

SOĞUK KALBİNİZİ NASIL ETKİLER?

Soğuk hava koşulları kan damarlarının daralmasına (spazm, büzüşme) neden olduğunu vurgulayan Dr. Turan ”Bu daralma, vücudunuzun normal iç sıcaklığını düzenlemek için kanınızdaki ısı kaybını en aza indirmeye yardımcı olur. Kan damarlarınız daraldığında kan basıncınız artar. Kalbiniz, vücuttaki daralmış kan damarlarına kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Sağlıklı bir kalp damar sisteminiz varsa, bu kan damarı daralması sorunlara neden olmamalıdır. Ancak koroner arter hastalığınız (kalp damar hastalığınız) varsa, bu durum atardamarda tıkanmaya neden olabilir ve bu da kalp krizine neden olabilir” açıklamasında bulundu.

KALP HASTALARI İÇİN KIŞ AYLARINDA ALINABİLECEK TEDBİRLER

Soğuk ortamda herkesin önlem alması gerektiğinin altını çizen Dr. Turan, soğuk havalarda sağlıklı kalmak için önerileri sıraladı:

1. Soğuk havalarda dışarıda geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Dışarı çıkarsanız kalın giyinin. Başınızı ve ellerinizi örtün ve sıcak tutan çoraplar ve ayakkabılar giyin.

2. Kendinizi fazla yormayın. Örneğin, kürekle kar küremek, kalp hastalığı olan bir kişi için ağır bir egzersizdir. Kalple ilgili acil bir durumu tetikleyebilir. Anjina, kalp krizi, kalp yetmezliği ve ani ölüme yol açabilir.

3. Kalın giyinmek ve ardından fiziksel aktiviteye başlamak vücudun aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınma, kan damarlarının aniden genişlemesine neden olur; buda kalp hastalığınız varsa hipotansiyona (düşük tansiyona) yol açabilir. Eğer soğukta dışarıdaysanız ve terliyorsanız aşırı ısınmışsınız demektir. Kalp hastalığınız varsa bu terlemeyi bir tehlike işareti olarak düşünün. Yaptığınız işi bırakın ve içeriye girin.

4. Grip aşısı yaptırın. Kış ayları, soğuk hava ve iç mekan ısıtmasının neden olduğu düşük nem nedeniyle gribe yakalanma olasılığınızı da artırır. Grip, kalp hastalığı olan herkes için potansiyel olarak tehlikelidir. Grip şikayetlerinin ortaya çıktığını hissediyorsanız, kendiniz ilaç almadan önce hekiminize danışın.

5. Alkol içmeyin. Dışarıya çıkmadan önce alkolden kaçının. Alkol derideki kan damarlarını genişleterek daha sıcak hissetmenizi sağlarken aslında ısıyı hayati organlarınızdan uzaklaştırır.

Dr. Turan “Kalp hastalığınız varsa soğuk hava kalp krizi riskinizi artırabilir. Soğuklar kan damarlarınızın daralmasına neden olur. Bu, kan basıncınızı artırır ve kalbinizin kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur. Kalp hastalığınız varsa soğuk havalarda önlem alın. Mümkün olduğunca iç ortamlarda kalın ve dışarı çıkmanız gerektiğinde kalın giyinin. Soğuk havalarda kendinizi aşırı yormayın ve alkol almaktan kaçının. Ayrıca grip aşısını yaptırmayı da unutmayın, çünkü kalp hastalığınız varsa grip tehlikelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.