Okullara yeni müfredat: 1'den 12'nci sınıfa kadar eğitim programı değişiyor

2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak hayata geçirilecek olan yeni müfredatın, bu ay içinde bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor. Milli Eğitim Müfredatı değişiyor. Tüm sınıfları ve tüm dersleri kapsayan çalışma kapsamında ağır müfredat hafifleyecek.

UYGULAMA 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞLAYACAK

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Amaç öğrencinin üzerindeki ders yükünü hafifletmek ve milletin karakteriyle uyumlu bir müfredat uygulamak.

MÜFREDATI SEYRELTMEK İSTİYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Yeni müfredatın bakanlık tarafından bu ay içinde açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili son olarak, "Müfredatımızı ciddi oranda seyreltmek istiyoruz. Çocukların üzerindeki yükü kaldırmak istiyoruz mesajı verdi. Bakanlık uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Eğitim programı yani müfredat değişikliği üzerinde yoğunlaşılmıştı. Bu kapsamda da yeni ve köklü adımlar atılacak. Bakanlık kaynakları müfredatın felsefesinin değişeceğini vurgularken, kapsamlı uzun soluklu bir çalışmanın yapıldığının da altı çizildi. Bakan Tekin, müfredat değişikliği ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda da dünyada ve Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelerin çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip bireylerin yetişmesi için müfredatın güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu belirtti. Bakan, Çocuklarımıza gereksiz düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat çok ağır, çok fazla şey var. Hiçbir öğretmen yetiştiremiyor. Şimdi onu biraz hafifleteceğiz. Ortaokulda lisans düzeyinde okutulması gereken şeyler var" ifadelerini kullandı.