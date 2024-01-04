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Bağımsız aday Mustafa Can'dan İYİ Parti'ye ziyaret

İzmit Belediyesi Başkanlığı'na bağımsız aday olan Mustafa Can, bugün İYİ Parti İzmit ilçe Başkanlığını ziyaret etti

HABER MERKEZİ
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Bağımsız aday Mustafa Can'dan İYİ Parti'ye ziyaret mask

"İzmit Belediye Başkanlığı Bağımsız Adaylık çalışmalarım kapsamında bugün İYİ Parti İzmit ilçe Başkanlığını ziyaret ettim Değerli Başkanım Ayşegül BABACAN Hanımefendinin şahsında yakın ilgi ve sıcak karşılamaları için İYİ Partili Dostlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
# İyi Parti, ziyaret

04 Oca 2024 - 20:31 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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