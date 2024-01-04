Yağlı ciltlerin favori sabunu!

Kükürtün Cilde Faydaları

Akne ya da sivilce, adına her ne dersek diyelim, özellikle ergenlik dönemlerinde başlayıp, hayatımız boyunca zaman zaman vücudumuzun farklı yerlerinde çıkarak canımızı sıkan ve oldukça rahatsızlık veren bir sorun olmuştur. Ne var ki kimi zaman ilaç tedavisi ile kimi zaman ise bitkisel kürlerle, birbirinden farklı cilt maskeleri ya da yöntemlerle geçirmeye çalışsak da, geçmemiş, üzerine daha da artmıştır.

Peki sivilce tedavisinde neden kükürt kullanmayı denemiyoruz? Neden olmasın? daha iyi bir soru gibi gözüküyor.. Çünkü kükürt, sivilce tedavisinde insanlığın bilinen en eski yöntemidir aslında... Buna inanmak zor olabilir. Ancak ne var ki, geçerli bir tespit! Kükürt ile sivilcelerden nasıl kurtulacağınızı ve sivilce tedavisine dair kükürdün tüm gerçeklerini bu yazımızda paylaşıyoruz..

Kükürt Nerelerde Kullanılır?

Kükürt özellikle cilt problemleri tedavisinde geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, kepek, dermatit ya da egzama, sedef ve siğil gibi cilt hastalıklarında kükürt, tarihten bu yana tedavi yöntemi olarak tercih edilmiş ve günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Reçetesiz olarak satılan birçok cilt ilaçlarının, kükürt içerdiğini görmek mümkün.. Günlük yüzünüzü yıkadığınız, cildinize iyi gelen ya da doktorunuz tarafından cildiniz için önerilmiş birçok sabun da, büyük olasılıkla kükürt içerir. Sıklıkla kullanılan bir diğer kullanım alanı ise şampuanlardır. Kükürt, kaşıntılara ve saç diplerindeki yaralara iyi gelir. Özellikle kepek oluşumunda etkilidir. Kepek oluşumuna neden olan saç derisi rahatsızlıklarını en aza indirir.

KÜKÜRTÜN SİVİLCELERE ETKİSİ;

Kükürt, akne ve sivilce için ideal bir temizleyicidir.

Kükürt, problemli cilde uygulandığında, o bölgedeki yağları kurutur ve cildin pH düzeyinin korunmasını sağlar. Ayrıca problemli bölgede döküntülere ve soyulmalara neden olur ki; bu asla kötü bir şey değil. Eğer akne varsa, aslında iyi bir şey. Kükürt böylece, akne yani sivilce tedavisinde, gözeneklerin tıkanmasını engelleyerek, yağ bezleri tarafından üretilen yağı azaltır.

"Eğer içinde kükürt bulunan bir ürün kullanıyorsanız, etiket üzerindeki talimatları dikkatli okuyun.. Bazı ürünler gece ya da hatta bütün gün etkili olabilir. Ayrıca ciltte fazla kalması da bazen sağlıklı olmayabilir. Cilde sürülen bir maske, krem ya da ilacın, 10 dakikada ya da daha kısa bir sürede durulanması gerekir. Genel bir kural olarak, içinde kükürt bulunduran bir ürünü, 3 günde bir olarak ve sadece bir defa kullanmak, kükürt kullanımı için idealdir.."

Bir diğer hatırlatma ise, alacağınız kükürtlü ürün (sabun, krem, sprey...) aşırı katkı maddeli olmasın. En doğalını, katkısız olanını seçin.

Kimyasallardan cildinizi korumaya hep özen gösterin.