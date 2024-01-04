04 Oca 2024 - 21:22- Kültür-Sanat G:

Ünlü Tiyatrocu Ayla Algan hayatını kaybetti

Değerlerimiz birer birer azalıyor. Maalesef Ayla Algan'ı da kaybettik. Mekânı cennet olsun. Tiyatronun ve müzik dünyasının duayenlerden olan sanatçı Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hakan Yağcıoğlu
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Ünlü Tiyatrocu Ayla Algan hayatını kaybetti mask

AYLA ALGAN KİMDİR?

29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.

Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.

Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu.

Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan ile evlendi. Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.
# türkiye

04 Oca 2024 - 21:22 - Kültür-Sanat

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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