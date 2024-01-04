Antalya'da 2 hazırlık maçı: Yarın Kastamonu, Pazar Cluj!

Temsilcimiz Kocaelispor, devre arası hazırlıkları kapsamında 5 Ocak saat 15.00'te GMG Kastamonuspor ile, 7 Ocak saat 15.00'te Romanya Süper Lig ekiplerinden Universitatea Cluj ile hazırlık maçı oynayacak. Kastamonuspor maçı Spice Hotel Belek sahasında oynanacaktır

Başkan Engin Koyun, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kocaelispor'un eski futbolcusu Musa Nizam, bu sabah ve akşam gerçekleştirilen antrenmanları takip etti.