- Spor

Antalya'da 2 hazırlık maçı: Yarın Kastamonu, Pazar Cluj!

Temsilcimiz Kocaelispor, devre arası hazırlıklar kapsamında 2 hazırlık maçına çıkacak.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Antalya'da 2 hazırlık maçı: Yarın Kastamonu, Pazar Cluj! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Temsilcimiz Kocaelispor, devre arası hazırlıkları kapsamında 5 Ocak saat 15.00'te GMG Kastamonuspor ile, 7 Ocak saat 15.00'te Romanya Süper Lig ekiplerinden Universitatea Cluj ile hazırlık maçı oynayacak. Kastamonuspor maçı Spice Hotel Belek sahasında oynanacaktır

Başkan Engin Koyun, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kocaelispor'un eski futbolcusu Musa Nizam, bu sabah ve akşam gerçekleştirilen antrenmanları takip etti.
# Kocaelispor

04 Oca 2024 - 21:26 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.495.980 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL