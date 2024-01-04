Antalya'da 2 hazırlık maçı: Yarın Kastamonu, Pazar Cluj!

Temsilcimiz Kocaelispor, devre arası hazırlıkları kapsamında 5 Ocak saat 15.00'te GMG Kastamonuspor ile, 7 Ocak saat 15.00'te Romanya Süper Lig ekiplerinden Universitatea Cluj ile hazırlık maçı oynayacak. Kastamonuspor maçı Spice Hotel Belek sahasında oynanacaktır
Başkan Engin Koyun, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kocaelispor'un eski futbolcusu Musa Nizam, bu sabah ve akşam gerçekleştirilen antrenmanları takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.