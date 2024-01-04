AMATÖR FUTBOLDA SONUÇLAR

U16
Başiskele Belediyespor:2
Arslanbey G.B spor:0
U16
Kartepe Belediyespor 4
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Spor 1
U18 KLASMAN F
Çayırova Fatih Spor: 1
Gebze Anibal Spor: 6
1.KUME
Taşköprü Birlikspor:3
Gölcük Karadenizspor:10
U 18 KLASMAN E
41KARADENİZ SPORTİF FALİ:2
TANER AYGUN YAVUZ SELİM SPOR:4
S Amatör
Osmanlı 41: 0
Cayırovaspor 5
S.Amator B
Bekirderespor. 2
Arslanbey GB. 4
U 18 KLASMAN
Gölcük İdman Yurdu. 0
Anadolu 1071 Spor. 2
Gebze Balkan Spor..3
Çayırova Gümüş Spor..4
U 16
Ķızderbentspor 0
Gölcükspor 7
U18 ELİT
KOR BLD HYİLDİZSPOR/1
KORFEZ GBSPOR/2
U 16
Gölcük Karadeniz Spor
Çamcukur Spor
(Çamcukur Spor maç saatinde sahada olmadığında maç oynanmamıştır)
U 14
G.Ciftlikspor 5
G.İdman Yurdu 0
U 18
Genç Kalespor 1
Gebze Balçıkspor 3
1 Küme D
Başiskele Damlarspor: 1
Kocaeli Körfezspor: 5
U 18
Çenesuyuplajyolu Spor = 3
İzmit Yahyakaptan Spor = 4
1.KÜME A
GEBZE ANİBAL SPOR:2
KARATEPE G.B.SPOR:4
1.KÜME D
Çayırova Fatih Spor:3
Beylikbağı Karadeniz Spor:2
1.Küme A
Tütün çiftlik spor...0
Kavaklı spor...4
1.Küme
Başaranspor 1
Yavuzspor 0
1.Küme B
Darıca Kültür Martıspor 2
Alikahya Belediyespor 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.