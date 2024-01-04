Metal sendikaları MESS'in son teklifini kabul etmedi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Türk Metal ve Birleşik Metal-İş, MESS'in teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Sendikalarla MESS arasında sürmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin yenisi MESS’in çağrısıyla bugün yapıldı.

MESS, bugün yapılan toplantıda ücret teklifini ilk 6 aylık dönem için yüzde 60’a yükseltti. Sosyal haklara ise daha önce Sözleşmenin 1. yılı için verdiği yüzde 80 oranındaki artış teklifini yüzde 85’e yükseltti.

Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi gibi teklifleri masada tutmaya devam etti.

NE OLMUŞTU?

MESS, uyuşmazlık tutanağı öncesi yürütülen müzakere sürecinde ilk teklif olarak; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine 1. altı ay için yüzde 35 zam teklif etmiş, yine 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere sosyal haklara ilk yıl için yüzde 65 zam teklifinde bulunmuştu.

Sendikalar teklifleri kabul etmediklerini açıkladı

BİRLEŞİK METAL: KABUL EDİLEMEZ

Birleşik Metal'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu teklif, metal işçilerinin reel ücret kayıplarını gidermekten uzaktır. Bu teklif, metal işçilerinin yoksulluk sınırında yaşaması ve çalışması demektir.

En zor koşullarda, ölümüne çalışan metal işçilerinin bu zam oranını kabul etmesi beklenemez. Son günlerde yağmur gibi yağan zam dalgası karşısında bu ücret artışları ile yaşamak mümkün değildir.

Sendikamızın, metal işçilerinin talep ve beklentisine yanıt vermekten uzak bu teklifini kabul edemeyeceği açıktır.

Gelinen süreç bıçağı kemiğe dayamış, hatta kemiği kesmeye başlamıştır. Genel Yönetim Kurulumuz, arabulucu raporunun Sendikamıza ulaşmasından sonra grev kararlarını en kısa sürede alacaktır.

Süreç adım adım greve doğru giderken, metal işçileri beklentilere uygun bir teklif verilene kadar mücadelelerini yükselterek sürdürecektir"

TÜRK METAL: HAKLARIMIZ GERİYE GÖTÜRÜLMEK İSTENDİ

Türk Metal ise şunları söyledi:

"Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren taleplerinin devam etmesini kabul etmeyerek, gerekse yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yapılan teklifi kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır"

Kaynak: SÖZCÜ