04 Oca 2024 - 22:41- Siyaset G:

AKP'li Selvi, bu kez Yarımcalılarla buluştu

AKP’nin saha çalışmalarına devam eden Körfez Belediye Başkan aday adayı Ferhat Selvi, beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz gün özel bir ziyarette bulundu. Son dönemde semt pazarı ziyaretleri, esnaf programları ve nokta ziyaretlerine ağırlık veren Selvi, önceki akşam da Körfez Yarımcalılar Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği yönetiminin konuğu oldu.

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AKP'li Selvi, bu kez Yarımcalılarla buluştu mask
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ADAYLIK GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Dernek başkanı Atakan Yavuz ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya dernek üyelerinin de büyük ilgi göstermeleri dikkat çekti. Buluşmaları sırasında dernek yönetimine yakın alakaları dolayısıyla teşekkür eden belediye başkan aday adayı Ferhat Selvi, adaylık gerekçelerini katılımcılarla paylaştı.

DERNEK YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yarımcalıların sorularına içtenlikle yanıt veren ve dernek yönetimi ile üyeler üzerinde olumlu izlenim bırakan Selvi, “Sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz. Devletimizin ve özellikle de yerel yönetim birimlerimizin STK’larla iş birliği yapmasını güçlü bir argüman olarak değerlendiriyoruz. Yarımcalılar, manav halkımız bu şehrin en özel değerlerinden biridir. Kendileri ile her daim birlikte olduk. Burada gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla hem dernek başkanımız Atakan beye hem dernek yönetimine ve üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
# büyük, aday

04 Oca 2024 - 22:41 - Siyaset

Muhabir  İrem Güler

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