AKP'li Selvi, bu kez Yarımcalılarla buluştu

ADAYLIK GEREKÇELERİNİ ANLATTI
Dernek başkanı Atakan Yavuz ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya dernek üyelerinin de büyük ilgi göstermeleri dikkat çekti. Buluşmaları sırasında dernek yönetimine yakın alakaları dolayısıyla teşekkür eden belediye başkan aday adayı Ferhat Selvi, adaylık gerekçelerini katılımcılarla paylaştı.
DERNEK YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Yarımcalıların sorularına içtenlikle yanıt veren ve dernek yönetimi ile üyeler üzerinde olumlu izlenim bırakan Selvi, “Sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz. Devletimizin ve özellikle de yerel yönetim birimlerimizin STK’larla iş birliği yapmasını güçlü bir argüman olarak değerlendiriyoruz. Yarımcalılar, manav halkımız bu şehrin en özel değerlerinden biridir. Kendileri ile her daim birlikte olduk. Burada gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla hem dernek başkanımız Atakan beye hem dernek yönetimine ve üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.