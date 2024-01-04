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Davut Muzaç hayatını kaybetti

Kandıra Özbey Mahallesi Aşağı Kumlu evleri mevkiinde ikamet eden çiftçi emeklisi Davut Muzaç (74) beyinde pıhtı atması sonucu vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Davut Muzaç hayatını kaybetti mask

Evli ve 4 çocuk babası olan Davut Muzaç’ın cenazesi Özbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumlu Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

04 Oca 2024 - 23:12 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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