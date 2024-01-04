Evli ve 4 çocuk babası olan Davut Muzaç’ın cenazesi Özbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumlu Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Davut Muzaç hayatını kaybetti
Kandıra Özbey Mahallesi Aşağı Kumlu evleri mevkiinde ikamet eden çiftçi emeklisi Davut Muzaç (74) beyinde pıhtı atması sonucu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.