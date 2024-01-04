04 Oca 2024 - 23:28 - Gündem

Sarı'dan Tülay Dağaşan paylaşımı

Darıca'da eski eşi tarafından öldürülen Meslektaşımız Tülay Dağaşan cinayetiyle ilgili CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı açıklamada "İstanbul Sözleşmesini kaldıranlar kadın cinayetlerinden mesuldür."dedi