Sarı'dan Tülay Dağaşan paylaşımı

Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan meslektaşımız Tülay Dağaşan (44), mermilerin boynuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı "Darıca’da basın mensubu emekçimiz Tülay Dağaşan’ın eski eşi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ KALDIRANLAR..
Kadın cinayetleri 2024 yılında da peşimizi bırakmadı. Hayattan koparılan Tülay Dağaşan'a Allah'tan rahmet basın emekçilerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Katilin yakalanıp en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesini kaldıranlar kadın cinayetlerinden mesuldür.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.