Cinayet hükümlüsü polis ekiplerince yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede 2019 yılında Karamürsel ilçesinde yaşanan cinayet olayının zanlısı O.B.’nin (55) ikametinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda O.B. evinin bulunduğu sokakta yakalandı.
Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan O.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yanan, 2019 yılında yaşanan olayda O.B.’nin evinde alkol aldığı arkadaşını döverek ölümüne sebebiyet verdiği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.