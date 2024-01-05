|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55334
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DUMLUPINAR
|CIHAN, CİHAN SK., ESEN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ONURLU SK., SAKIRDEDE, UMUT SK.
|05.01. 2024
|09:00
|17:00
|55391
|KOCAELİ
|İZMİT
|BALÇIK, KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER
|AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., ATATÜRK CD., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTÇİLER SK., ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FATİH. CD., FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, FUŞYA, IRMAK SK., KADER SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MELEK SK., MUTLU GÜN, NESLİHAN SK., ÖRNEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK.
|05.01.2024
|09:00
|17:00
|55408
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM
|ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|05.01.2024
|09:00
|17:00
|55413
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE, EMEK
|2407., 2407. SK., 69., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.
|05.01.2024
|09:00
|12:00
|55414
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|555., 556.
|05.01.2024
|13:00
|16:00
- Gündem
4 ilçede bugün elektrik yok!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
05 Oca 2024 - 00:03 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.