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4 ilçede bugün elektrik yok!

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

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4 ilçede bugün elektrik yok! mask

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
55334KOCAELİ KARTEPEDUMLUPINARCIHAN, CİHAN SK., ESEN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., ONURLU SK., SAKIRDEDE, UMUT SK.05.01. 202409:0017:00
55391KOCAELİİZMİTBALÇIK, KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLERAHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., ATATÜRK CD., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTÇİLER SK., ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FATİH. CD., FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, FUŞYA, IRMAK SK., KADER SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MELEK SK., MUTLU GÜN, NESLİHAN SK., ÖRNEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK.05.01.202409:0017:00
55408KOCAELİ BAŞİSKELEKILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREMARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER05.01.202409:0017:00
55413KOCAELİÇAYIROVAAKSE, EMEK2407., 2407. SK., 69., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.05.01.202409:0012:00
55414KOCAELİÇAYIROVAAKSE555., 556.05.01.202413:0016:00
# Kartepe, Başiskele, 2024, Tüysüzler

05 Oca 2024 - 00:03 - Gündem

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