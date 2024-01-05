Siyah Havucun İnanılmaz Faydaları!

Şalgam havuç olarak da bilinen siyah havuç şalgam suyunun ham maddesi olarak bilinmektedir. Şalgam yapımında kullanılmasının yanı sıra siyah havuç suyu olarak da tüketilebilmektedir. Ayrıca, yapılan araştırmalara göre siyah havucun çok güçlü antosiyanin ve antioksidan özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Siyah havucun en taze olanlarını kış aylarında elde etmek mümkündür. Daha sağlıklı ve iyi bir yaşam için siyah havuçtan yapılan rende, salata ve su tüketilmelidir. Çünkü siyah havucun insanlar için sağladığı birçok fayda bulunmaktadır.

Gözler üzerinde etkilidir, göz bölgesinde meydana gelebilecek rahatsızlıkları engelliyici etkileri vardır. Ülser ve mide rahatsızlıklarında olumlu katkılar yapar. Sarılık gibi tehlikeli bir durum için insanlara olumlu katkılarda bulunur. Az yemek yiyen insanlar için iştah açıcı gibi özellikleri bulunmaktadır. Verem problemine karşı etkili olabilmektedir. Astım, bronşit ve ses kısıklığında yararlı bir çözümdür. Yüz bölgesi ya da boyun bölgesi üzerinde meydana gelebilecek kırışıklıkları önleyici etkileri olduğu belirlenmiştir. Damar sertliği problemini giderici özellikleri vardır. Aynı zamanda kan dolaşımının da daha iyi ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Kalp ve damar rahatsızlıklarının görülme risklerini azalttığı belirlenmiştir.

Dişlerin güçlenmesini ve daha sağlıklı olmalarını sağlamaktadır. Cildin daha sağlıklı olmasına ve canlı gözükmesine yardımcı olmaktadır. Kansızlık problemi yaşayan insanlara siyah havuç önerilmektedir. Bu problemin aşılmasında insanlara fayda sağlamaktadır. Bebek emziren kadınlarda anne sütünün artmasına yardımcı olmaktadır. Antioksidan özellik gösterdiği için vücudun bağışıklık sistemine olumlu katkılarda bulunur. Vücudun direnç seviyesini arttırıp savunma mekanizmasına yardımcı olur. Vücut üzerinde meydana gelen iltihaplanmların kurumasına ve yükselen ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Hem ishal problemine hem de kabızlık problemine iyi geldiği saptanmıştır. Siyah havuçta bulunan antosiyanin miktarı turuncu havuca göre oldukça fazladır. Antosiyanin içinde bulunduğu besine antioksidan özellikler sağlamaktadır. Bu yüzden bir besindeki antosiyaninin fazla olması insanlar için sağlıklı olduğunun işaretidir.

Unutkanlığınız mı başladı? Onun taze sıkılmış suyunu kür olarak uyguladığınızda, unutkanlığınızın ortadan kalktığını aynı zamanda algılama gücünüzdeki artışı gözlemleyebilirsiniz.

Unutmayınız ki, sonradan kazanılmış hiçbir hastalık çaresiz değildir. Sonradan kazanılmış olan hastalıkların hemen hemen tamamı önlenebilir. Önlemek ve korunmak insanın kendi elindedir.

Tavşanlar çok hızlı çoğalan hayvanlardır. Bu hayvanların çok hızlı çoğalmalarının arkasındaki etken kendisiyle özdeşleşen bitkidir ve bu da havuçtur. Havuç seks hormonlarını aktive eden bir sebzedir. Tavşanın havucu severek tükettiğini hemen herkes bilir. Ancak, havucun cinsel arzuyu tetikleyen özelliğinin olabileceğini düşünmek kimsenin aklına gelmezdi. Son birkaç yıldan bu yana yapılan araştırmalar havucun hem düşünme gücünü artırdığını hem de iktidarsızlığa karşı önleyici güç olduğunu ortaya koymaya başlamıştır.

Havuç kürünü aşağıda önerdiğim şekilde uygularsanız, cinsel gücünüzdeki artışı kısa zamanda fark edersiniz. Aynı zamanda unutkanlığa karşı muhteşem bir silah oluşturmaktadır. Unutkanlık şikâyetiniz var ise, taze sıkılmış havuç suyu kürü bu anlamda çok iyi bir yardımcıdır.

Havucun içerdiği falcarinol etkin Maddesinin iki önemli etkisi vardır. Tıp dili ile söylemek gerekirse, falcarinol maddesi anti-neoplastik özelliği olan etkin bir maddedir. Bu bakımdan havuç kansere karşı önleyicidir. İkincisi ise bu etkin maddenin antitümör etki göstermesidir.

Kürünü uygulamak gerekir

Havucun bu özelliğinden istifade edebilmek için onun kürünü yapmak gerekir. Yemeklerinizde veya salatanızda tercihli olarak kullanacağınız havuç bir beslenme şeklidir. Eğer onun tedavi veya önleyici gücünden faydalanmak istiyorsanız, mutlaka kürünü uygulamanız gerekir. Havuç, özellikle deri ve akciğer kanserine karşı mükemmel bir önleyicidir. Prostat, pankreas veya meme kanserine karşı bu önleyici gücü yok denecek azdır. Bir bitkinin kansere karşı önleyici gücünden bahsediliyor ise, mutlaka hangi Kanser türüne karşı etkili olduğu sorulmalı ve öğrenilmelidir.

Havucun en çok neye yaradığını kime sorarsanız sorun, hemen gözlere iyi geldiği cevabını alırsınız. Yapılan araştırmalara göre gözlerimiz için havuçtan çok daha faydalı ve güçlü olan sebze domatestir. Havuç bol miktarda A Vitamini içerdiğinden dolayı gözler için faydalıdır. Ancak burada bilmemiz gereken nokta A vitamininin yağda çözünen bir vitamin olmasıdır. Havuç suyunu doğrudan içtiğimiz taktirde içerdiği A vitamininden tam anlamıyla istifade edemeyiz.

İçerdiği A vitaminini büyük bir oranda vücudumuza kazandırmak istiyorsak, bu taktirde bir bardak havuç suyunun içerisine iki-üç damla sıvı yağ damlatmamız gerekir. Damlatılan bu sıvı yağ havucun içerdiği A vitamininin çok daha büyük oranda vücudumuz tarafından emilmesini sağlayacaktır. Avrupa’nın bazı şehirlerinde taze meyve suyu satan dükkânlarda havuç suyu sipariş ettiğiniz zaman, “birkaç damla sıvı yağ damlatalım mı?’ diye sorarlar.

Taze olarak tüketilmeli

Üç Ay boyunca her Gün, akşam yemeğinden iki Saat sonra taze sıkılmış bir bardak havuç suyu içilir. Üç ay tamamlandıktan sonra haftada en fazla 2-3 defa yine akşam yemeklerinden iki saat sonra bir bardak havuç suyu içmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir. Havuç suyunu içtikten sonra üzerine başka bir şey tüketmemeye özen gösterilmelidir. Her gün akşam taze olarak hazırlanması ve fazla bekletilmeden tüketilmesi gerekir.

Bu uygulama aynı zamanda akciğer, deri kanserine ve de kalp krizine karşı da bir önleyicidir. Günün kürü ile havucun bütün özelliklerinden istifade ediyorsunuz demektir. Piyasada satılan hazır havuç suları bu amaç için kullanıldığı taktirde başarı oranı yüzde 70 oranında azalabilmektedir. Bu nedenle havuç suyunu kendiniz mutfağınızda taze olarak hazırlarsanız çok daha başarılı sonuç alırsınız.

Havuç kürü, insan vücudunda bulunan OGG1 (8-OxoGuanine DNA Glycosylase) enzimini aktive etme özelliğine sahiptir. OGG1 enziminin aktivitesinin düşüklüğü, akciğer kanserinin oluşumunda oldukça etkilidir. Akciğer kanserine yakalanmış hastalarda OGG1 enziminin aktivitesinin düşük olduğu gözlenmiştir. Yapılan klinik deneyler OGG1 enziminin aktivitesinin düşük olması durumunda, akciğer kanserine yakalanma riskinin on misli artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Taze sıkılmış havuç suyu kürü, OGG1 enziminin aktivitesini yükselterek, bu kanser türüne karşı güçlü bir önleyici özellik göstermektedir. Bu özellik aynı zamanda keçiboynuzu (harnup) küründe de bulunmaktadır.

Mide yanmasına karşı etkili

Havuçta bulunan alpha-phellandrene, cinnamic acid maddeleri güçlü bir laxative özelliğe sahip olduğundan, bağırsak sisteminin Sağlıklı çalışmasında oldukça etkilidir. Taze sıkılmış havuç suyu bununla da kalmayıp, bağırsaklarda oluşan ve Bağırsak Kanserine yol açabilen nitrozamini, nötralize edebilen zararsız hale dönüştüren (antinitrosaminic) etkin maddelere sahiptir. Havuç suyunun önemli bir özelliği yemek borusu ve mide yanmasına karşı olan gücüdür. Eğer mevsiminden dolayı veya herhangi bir nedenle havuç bulunamıyorsa, sadece ve sadece iki yudum olarak içilecek olan soğuk sütün, yemek borusu ve mide yanmasına karşı nasıl etkili olduğunu içtikten 3-4 Dakika sonra hissedeceklerdir.

UYARI 1: Şeker hastalarının havuç kürüne karşı dikkatli olmaları gerekir. Hekimlerine danışmadan kullanmamalıdırlar.

UYARI 2: Dışarıya çıktığınızda çantanızda küçük bir şişede süt bulundurunuz. İki yudum süt kürünün uygulamasında mide yanma veya ağrı başladığında mutlaka kısa zaman içerisinde süte ulaşmanız gerekir. Eğer yanma veya ağrı başladıktan kısa bir zaman sonra süte ulaşamaz iseniz, her defasında tedavide başa dönüyorsunuz demektir.