KAVAKLISPOR SÜPER AMATÖR'DE

"Tütünçiftlikspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan ve Süper Amatör Lig'e yükselen Kavaklıspor futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyor, Süper Amatör Lig'de de üstün başarılar diliyoruz."