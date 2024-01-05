Çalışanlar izinlerini tek platformdan takip edebilecek

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte çalışanlar izinlerini ve tatil günlerini hesaplayarak yıl içindeki planlarını yapmaya başladı. 2024 yılında haftalık izinler haricinde yıllık izinden bir hafta kullanılarak 40 güne kadar tatil yapmak mümkün. Ancak bayram ve özel günler dolayısıyla verilen resmi tatillerin yanı sıra çalışanların yasal hakkı olan pek çok izin türü var. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, çalışanların, İK profesyonellerinin ve işverenlerin ücretli, ücretsiz veya şirket politikasına göre belirlenen özel izinlerle ilgili detaylı bilgileri izinturleri.com sayfasında bir araya getirdiğini duyurdu.

“İzinler ile ilgili merak edilen tüm sorulara cevap veriyoruz”

Konu hakkında bilgilendirme yapan Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Tüm çalışanlar haftalık izin, bayram izni gibi izinlerini biliyor ve bunları kullanıyor. Ancak bunların yanı sıra yasalar çerçevesinde belirlenen pek çok izin türü var. Örneğin iş sözleşmesinin feshi durumunda, çalışan ihbar süresi içerisinde iş arayabiliyor. Doğum, ölüm, evlilik, refakat, mazeret gibi pek çok ücretli izin türü de bulunuyor. Bunların yanında yol, askerlik gibi kapsamı şirketlere göre değişen izinler ve doğum günü, sigara içmeme gibi tamamen şirket politikasına göre verilen izinler de var. İşte biz tüm bu izinleri bir sayfada toplayarak, şartları, süresi, ilgili kanun maddesi ve merak edilen diğer sorulara ayrı ayrı cevap verdik. Bu sayede çalışanlar hem yasal hakları olan izinler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir hem de çok daha planlı bir tatil programı oluşturabilirler. İK departmanları ve işverenler ise iş gücüne yönelik planlamalarını son dakikaya bırakmadan rahatlıkla yaparak verimliliği artırabilir” dedi.