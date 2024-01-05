Dün Perşembe Pazarının yolunu tutan teyze.. Bir elinde pazar arabası, bir elinde bastonuyla Yeni Cuma Tramvay Durağına doğru yürümeye çalışıyor... Bunu gören Zabıta kardeşimiz, teyzeyi durağa kadar götürüyor ve herkese örnek bir davranış sergiliyor...
05 Oca 2024 - 01:13- Hayatın İçinden Güncelleme:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.