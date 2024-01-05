KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!

Dün Perşembe Pazarının yolunu tutan teyze.. Bir elinde pazar arabası, bir elinde bastonuyla Yeni Cuma Tramvay Durağına doğru yürümeye çalışıyor... Bunu gören Zabıta kardeşimiz, teyzeyi durağa kadar götürüyor ve herkese örnek bir davranış sergiliyor...