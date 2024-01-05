05 Oca 2024 - 01:13- Hayatın İçinden G:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ! mask

Dün Perşembe Pazarının yolunu tutan teyze.. Bir elinde pazar arabası, bir elinde bastonuyla Yeni Cuma Tramvay Durağına doğru yürümeye çalışıyor... Bunu gören Zabıta kardeşimiz, teyzeyi durağa kadar götürüyor ve herkese örnek bir davranış sergiliyor... 
# yeni

05 Oca 2024 - 01:13 - Hayatın İçinden

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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