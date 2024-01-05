- Ekonomi

Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını, afetlerden zarar gören üreticilere de 8 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.
Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı duyurdu mask

Yumaklı resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında TARSİM kapsamında 9 MİLYAR 200 MİLYON TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 MİLYAR TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız."

Kaynak: VATAN
# sosyal medya

05 Oca 2024 - 01:51 - Ekonomi

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