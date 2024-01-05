05 Oca 2024 - 01:51 - Ekonomi

Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını, afetlerden zarar gören üreticilere de 8 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.