Çiftçiye dev destek! Bakan Yumaklı duyurdu

Yumaklı resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2023 yılında TARSİM kapsamında 9 MİLYAR 200 MİLYON TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 MİLYAR TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız."
2023 yılında TARSİM kapsamında 9 MİLYAR 200 MİLYON TL devlet desteği sağladık.
Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 MİLYAR TL hasar tazminatı ödendi.
Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız. @trgmresmi pic.twitter.com/zRwDh64RGO
— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 4, 2024
Kaynak: VATAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.