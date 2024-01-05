Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Yaralanan Y.Ö. yere yığılırken, S.Ç. yakında bulunan bir büfeye gitti. Tekrardan sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.’ye ateş etti.

TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşinin ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Durumun ihbar verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların boyuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu. Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen S.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.