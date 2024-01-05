Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Yaralanan Y.Ö. yere yığılırken, S.Ç. yakında bulunan bir büfeye gitti. Tekrardan sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.’ye ateş etti.
TESLİM OLDU
Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşinin ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Durumun ihbar verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların boyuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu. Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen S.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.