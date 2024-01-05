- Asayiş

Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İzmit ilçesinde bir şüpheli sokak ortasında tabancayla yaraladığı şahıs tekrardan aynı yere gelip kurşun yağdırdı. Şahsı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Cihat Polat
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Sokak ortasında kurşun yağdırdı mask
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Olay, Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Yaralanan Y.Ö. yere yığılırken, S.Ç. yakında bulunan bir büfeye gitti. Tekrardan sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.’ye ateş etti.

TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşinin ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Durumun ihbar verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların boyuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu. Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen S.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

# sağlık, sevk edildi, oldu

05 Oca 2024 - 01:29 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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