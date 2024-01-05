Çayırova'da yaşayan Özge Berber geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün öğlen namazına müteakip saat 14:00'da Darıca Gültepe Cemevinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gebze'de toprağa verilecek. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişinin hayatının kurtulacağı da öğrenildi.
05 Oca 2024 - 04:04- Asayiş Güncelleme:
Beyin kanamasına yenilen kadın 6 kişiye hayat verecek
Çayırova'da yaşayan Özge Berber geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.