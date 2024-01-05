05 Oca 2024 - 04:04- Asayiş G:

Beyin kanamasına yenilen kadın 6 kişiye hayat verecek

Çayırova'da yaşayan Özge Berber geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek
Beyin kanamasına yenilen kadın 6 kişiye hayat verecek mask

Çayırova'da yaşayan Özge Berber geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün öğlen namazına müteakip saat 14:00'da Darıca Gültepe Cemevinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gebze'de toprağa verilecek. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişinin hayatının kurtulacağı da öğrenildi.
# Özge Berber, Darıca, Çayırova

05 Oca 2024 - 04:04 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.541.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL