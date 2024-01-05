Kocaeli İzmit'te 75 m² 2+1 daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/102261 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İzmit Kozluk Mah. 1226 Ada 6 Parsel 1. Bodrum Kat 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

Taşınmaz tapu kaydında 7 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası ana taşınmaz nitelikli müstakil binada bulunan 1.Bodrum Kat 3 no.lu bağımsız bölüm MESKEN dir. 16/336 arsa paylıdır. Zü?..?.. Ay?. taşınmaza tam hisse ile maliktir. İmar Durumu: Konu taşınmazın bulunduğu parsel İzmit Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar PlanındaBitişik nizam, 5 kat yapılaşma koşullarında T3 Ticaret Alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı 21.08.1972 tarihli yapı ruhsatı ile inşa edilmiş, 30.03.1976 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Bina 47 yıllıktır. Belediyedeki ruhsat- proje dosyasında yapılan incelemede binada bağımsız bölüm yanlışlığı olduğuna dair teknik rapor olduğu görülmüştür. Bu raporda 1.bodrum kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Ergül Karamus?un fiili olarak 1.bodrum kattaki 5 no.lu daireyi kullandığı, bodrum kattaki 4 no.lu bağımsız bölüm maliki Arif Bozbağ?ın fiili olarak 3 no.lu daireyi kullandığı belirlenmiştir. Bu teknik rapor uyarınca binada bağımsız bölüm düzeltmesi yapılmıştır. Konu taşınmaz projesindeki kat ve konumundadır. Çevre Özellikleri: Anıt Apartmanı isimli müstakil binanın doğusunda Kayseri Sokak, batısında Şimşir Sokak, güneyinde Saray Yokuşu Sokak vardır. D-100 karayoluna 90 metre mesafededir. Atatürk Anıtı, Saat Kulesi, Vali Konağının da içinde bulunduğu park alanının tam karşısındadır. Şehir merkezine yakın konumdadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu yoktur, her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır. Bulunduğu çevre eski ve çok katlı apartman yapılaşması olarak gelişme göstermiştir. Wes Hotel?e 15 metre mesafededir. Arsa Rayiç Değeri: Taşınmazın yer aldığı binanın cephe aldığı Kayseri Sokak için belirlenen arsa rayiç bedeli 1.291,72 TL/m² dir. Halihazır Durum: Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu 7 katlı bina yaklaşık 47 yıllık olup, binada toplam 22 adet bağımsız bölüm vardır. Binanın ana girişi Kayseri Sokak tarafından sağlanmaktadır. Kıymet takdirine konu daire apartman girişine göre alt katta, olup, cephe olarak Kayseri Sokak tarafına bakmaktadır. Binada asansör yoktur. Binanın dış cephe boyası yenilenmiştir. İçi gezilememiş, öğrencilere kiralanmış olduğu öğrenilmiştir. Kayseri Sokak kısmındaki cephesinde pencereler yol seviyesinde olup, pencerelere demir parmaklık yapılmıştır. Projesi incelenmiş, 2+1 olduğu, 80 m² brüt, 75 m² net alanında olduğu anlaşılmıştır. İçi gezilemediği için iç kısımda tadilat yapılıp yapılmadığı, iyileştirilip iyileştirilmediği görülememiştir. Kullanıma engel eksiğinin olmadığı, standart malzemelerle yapılı olduğu, lüks olmadığı, binanın yapım yaşı göz önüne alınarak iç yapı malzemelerinde yıpranma olduğu kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır. Değerini olumlu etkileyen nitelikleri: Şehir merkezine, ticari alanlara yakın olması, ana arterlere yakın olması, ulaşım sorununun olmaması. Değerini olumsuz etkileyen nitelikleri: Bulunduğu binanın 17 Ağ.1999 depreminden önce yapılmış ve eski olması, yol seviyesinin altındaki katta yer alması.

Adresi : Kozluk Mahallesi Kayseri Sokak Anıt Apartmanı No:1 D:3 İzmitİzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 282,83 m2

Arsa Payı : 16/336

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:04/11/2019 Tarihli " Mimari projesi üzerinde bağımsız bölüm numarası değiştirilmiştir. 3 Numaralı bağımsız bölüm 4 numaralı bağımsız bölüm olarak düzeltildi", Bila tarihli yönetim planı, sair haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:15 Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/ 2024 - 14:15-----------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:15

26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.