Kandıra Gıda İhtisas OSB Kısmi Altyapı Atık Su İmalatları Yapım İşi

KANDIRA GIDA İHTİSAS OSB

KISMİ ALTYAPI ATIK SU İMALATLARI YAPIM İŞİ



İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. AÇIK İHALE KAPALI ZARF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kandıra Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü Kocakaymas Mah. Eski Kandıra Cad. No:30/1 Kandıra /KOCAELİ

b) Telefon numarası

:

262 313 00 15

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görüleceği ve satın alınacağı yer

:

Kandıra GİOSB Bölge Müdürlüğü

d) İhale dokümanının satın alma fiyatı

:

10.000.-TL. (OnBinTürkLirası)

e) İstekli zarflarının teslim edileceği tarih, saat ve yer.

:

11/01/ 2024 tarihinde 13:00 saatine kadar Kandıra GİOSB Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Altyapı Atık Su İmalatları %100

b) Yapılacağı yer

:

Kocaeli İli Kandıra İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kandıra Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü Kocakaymas Mah. Eski Kandıra Cad. No:30/1 Kandıra /KOCAELİ ( Kandıra GİOSB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati

:

11/01/2024 - 14:00



4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. (Teklif edilen fiyatın %3’ünden az olmamak şartıyla)

4.1.5.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş deneyim belgesi.

4.1.6. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri 04/01/2024-09/01/2024 tarihleri arasında İdarenin gözetimi ve onayında görecek ve yer görme belgesini İdare ile karşılıklı onaylayacaktır.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi kabul edilmeyecektir

4.2.İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak Altyapı (Atık su, içme suyu, Yağmur suyu) ve/veya Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinden, A-IV gruplar benzer iş sayılacaktır.

5-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve satın alınabilir. İhale ücreti Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına HALK BANKASI Sanayi Sitesi Kocaeli Şubesine TR 20 0001 2009 4480 0010 2606 89 numaralı hesaba yatırılacaktır.

6-Teklifler, 11.01.2024 Perşembe 13:00 tarih ve saatine kadar Kandıra Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

