- Ekonomi

Dolar ve Euro haftanın son gününe böyle başladı!

İstanbul serbest piyasada Dolar ve Euro'nun güne başlangıç fiyatları belli oldu.
Dolar ve Euro haftanın son gününe böyle başladı! mask

Serbest piyasada 29,8430 liradan alınan  dolar, 29,8450 liradan satılırken, 32,6650 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,6670 lira oldu.

Dün Dolar'ın satış fiyatı 29,7780 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,5850 lira olmuştu.

5 OCAK 2024 CUMA 09.39 İTİBARIYLA SON DURUM

Dolar: 29,83

Euro: 32,63

Gram Altın: 1.960,403

Çeyrek Altın: 3.205,26

Yarım Altın: 6.410,52

Cumhuriyet: 12.781,83
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05 Oca 2024 - 09:43 - Ekonomi

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