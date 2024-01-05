Dolar ve Euro haftanın son gününe böyle başladı!

Serbest piyasada 29,8430 liradan alınan dolar, 29,8450 liradan satılırken, 32,6650 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,6670 lira oldu.
Dün Dolar'ın satış fiyatı 29,7780 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,5850 lira olmuştu.
5 OCAK 2024 CUMA 09.39 İTİBARIYLA SON DURUM
Dolar: 29,83
Euro: 32,63
Gram Altın: 1.960,403
Çeyrek Altın: 3.205,26
Yarım Altın: 6.410,52
Cumhuriyet: 12.781,83
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.