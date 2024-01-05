Yeni fiyat listesini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaştı. Buna göre grupta en ucuz sigara 53 TL, en pahalı sigara da 60 TL oldu.
- Ekonomi
Bir sigara grubuna daha zam
Bir sigara Grubuna daha zam geldi. Bugünden itibaren, Bat sigaraları zamlı fiyatla satışa sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.