Acil kan aranıyor!

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Emine Demir için 2 ünite A Rh(+) ve 2 ünite de herhangi kan grubunda kan gerekiyor. Kan bağışı için Kızılay'a başvurusu yapılması gerekiyor. İletişim için Emre Tabaklar: 546 261 41 00