05 Oca 2024 - 10:08- Gündem G:

Cumhuriyet Kadınları Türk Müziği Korosu’nu selamlıyorum

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Cumhuriyet Kadınları Türk Müziği Korosu’nu selamlıyorum mask

Heavy Metal…
Protest Rock…
Hard Rock dinleyerek büyüyen ben, Cumhuriyet Kadınları Türk Müziği Korosu’nu selamlıyorum. Yılbaşı sonrasında ilk toplantısını Gülümse Cafe’de yapan kadınlar, birbirlerine ‘kız’ diye hitap erken, öyle tatlıydılar ki, beni de tatlı tatlı gülümsettiler…
O heyecan…
O dinamizm harikaydı…
Yeni yılı onlarla karşıladım…
Kentimizdeki Sivil Toplum Örgütlerinin kurucusu olan derneğimiz ÇYDD’nin de kurucusu olan Gülşen Müstecaplıoğlu hanımla ilk röportaj yapan gazeteciyim…
Hasret giderdik…
O sana, Cumhuriyet kadınları Korosu’nu tanıttı…
Birçoğunu ilk kez görüyorum…
Bize 80 öncesinde Türk Müziği’nin gericilik ve irtica olduğunu söyleyenler, acaba şimdi Cumhuriyet kadınlarının korosu için ne diyecekler…
Onların tek tek isimlerini yazmak isterdim ama onlar istemediler…
Nedenini bilmiyorum ama dünden itibaren Şubattaki konser için düğmeye bazılar…
Bu henüz yaşını tamamlamamış koroya ve bu cesarete tam destek veriyorum…
Gezi Parkı’nı bilemem ama, Cumhuriyet Parkı’ndan bir Cumhuriyet kıvılcımı ateşlendi; haberiniz o’la!..
# cumhuriyet, yeni, yılbaşı

05 Oca 2024 - 10:08 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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