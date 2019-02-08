Üç yıldır Mustafa Özmen gibi genç ve başarılı bir sporcuya destek vermekten büyük gurur duyduklarını belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz: “Sepaş Enerji olarak sunduğumuz hizmetlerin yanında kültür, sanat, spor alanlarında gençlere ve çocuklara dokunan projeler gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Sepaş Enerji olarak, Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen’i desteklemeye bu yıl da devam ediyoruz. Mustafa Özmen, bölgemizi ve Türkiye’yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil ediyor. Şu anki hedef ise Olimpiyatlara katılmak. Mustafa Özmen’in bizi Olimpiyatlarda da başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Sepaş Enerji desteklediği genç sporcunun hedefi: Olimpiyat'a katılmak
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen’e verdiği desteği sürdürüyor. Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10. sırada bulunan ve otoritelerce gelecek vaat eden önemli sporcular arasında gösterilen Mustafa Özmen’in hedefi, Sepaş Enerji’nin desteğiyle Olimpiyatlara katılmak.
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Bugün 12:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz