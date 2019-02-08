Sepaş Enerji desteklediği genç sporcunun hedefi: Olimpiyat'a katılmak

Üç yıldır Mustafa Özmen gibi genç ve başarılı bir sporcuya destek vermekten büyük gurur duyduklarını belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz: “Sepaş Enerji olarak sunduğumuz hizmetlerin yanında kültür, sanat, spor alanlarında gençlere ve çocuklara dokunan projeler gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Sepaş Enerji olarak, Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen’i desteklemeye bu yıl da devam ediyoruz. Mustafa Özmen, bölgemizi ve Türkiye’yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil ediyor. Şu anki hedef ise Olimpiyatlara katılmak. Mustafa Özmen’in bizi Olimpiyatlarda da başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.