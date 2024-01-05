Meryem Sevim cinayetinde şok gelişme... Katil cinayete teşebbüsten tahliye olmuş

Diyarbakır’da 12 Kasım 2022 günü bir kafeteryada arkadaşlarıyla otururken eski sevgilisinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Meryem Sevim’i öldüren Musa Sevim’in başka bir cinayete teşebbüs suçundan tutuklu yargılanırken, üst mahkeme tarafından itiraz üzerine tahliye edildiği ortaya çıktı. Üst mahkeme, yargılamayı yapan Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki ve dosya esasına müdahale etmemiş olsaydı Musa Sevim’in hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmiş olacaktı. Tahliye kararından tam 8 ay sonra Musa Sevim’in Meryem Sevim'i öldürdüğü öğrenildi.

KARAKOLDAN FİRAR ETTİ

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesinde Musa Sevim ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı 22 Ocak 2021 günü B.A adlı kişiye pusu kurup aracına aynı anda ateş açtı. Saldırıda B.A yaralanırken aracı hasar gördü. Adli Tıp raporuna göre yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede olduğu bildirilince Musa Sevim ile ağabeyi yakalandı. Sorgulanmak üzere polis merkezindeyken tuvalete gitme bahanesiyle firar eden Musa Sevim daha sonra tekrar yakalanıp tutuklandı ve hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

VURULAN ŞAHIS ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Karakolda polislerin kendisine '10 yıl hapis cezası alacaksın' diyerek üzerinde baskı kurdukları için firar ettiğini ileri süren Musa Sevim, suçlamaları kabul etmedi. Musa ve ağabeyinin kendisine ateş açtığını ileri süren B.A. ise duruşmada ifadesini değiştirdi ve kendisine ateş açanları görmediğini, önceki ifadesinin doğru olmadığını belirterek şikâyetçi olmadığını söyledi.

KAMERA KAYITLARI SANİYE SANİYE TESPİT ETTİ

Mahkeme heyeti, yaralı B.A.’nın baskı altında bu ifadeyi vermiş olabileceğini değerlendirip olay yerini gören işyeri ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarını emniyet müdürlüğünden istedi. Görüntülerde Musa ve ağabeyinin B.A.'ya ateş açıp kaçtıkları saniye saniye tespit edilince her ikisinin kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Musa Sevim bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

DELİLLER TOPLANMADAN TAHLİYE KARARI

Üst mahkeme, henüz delillerin toplanmamış olmasına rağmen iki ay tutuklu kalan Musa Sevim’i adam öldürmeye teşebbüsle suçlandığı sabit olduğu halde itirazını kabul ederek 14 Mart 2022 günü tahliyesine karar verdi. Başka bir mahkemenin dosyası olup delilleri henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Musa Sevim hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararından 6 ay sonra yani 28 Eylül 2022 günü mahkeme Musa Sevim ile 3 sanığı müebbet hapisle cezalandırdı, ardından suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 12 yıla indirdi. Üst mahkeme tahliye kararı verdiği için mahkeme Musa Sevim ve ağabeyi hakkında yeniden tutuklama kararı verilmedi.

TUTUKLU KALSA MERYEM HAYATTA OLACAKTI

Musa Sevim tahliye olduktan 8 ay sonra bu kez sevgilisi Meryem Sevim’i gittiği kafeteryada takip ederek arkadaşlarının ve müşterilerin ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Tutuklu olup delilleri henüz toplanmadığı halde üst mahkeme tahliye kararı vermese Musa Sevim’in aldığı 12 yıl ceza karşısında hükmen tutukluluk hali devam edecekti. Meryem Sevim, tahliye kararı verilmemiş olsa şu anda hayatta olacaktı.

Kaynak: SÖZCÜ