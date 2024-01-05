Kırmızı bültenle aranan fuhuş patroniçesi de Nilufar Mirxanova da Türkiye'de çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından "Kafes-28" operasyonuna dair bir açıklama yapmıştı. Yerlikaya, operasyon kapsamında 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Yakalanan o 56 şüpheliden birinin dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Madame Claude’ lakaplı Nilufar Mirxanova olduğu öğrenildi.
Sabah gazetesinin haberine göre istihbarat timleri; Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova,'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.
"DÜĞÜNÜMÜZ OLACAKTI, ŞAŞKINIM"
Nilufar Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. Habere göre M.Ş., "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum " dedi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
DERİNCELİ - DAHA NELER VAR NELER,BİT PAZARI GİBİ NE ARARSAN VAR ÜLKEMİZDE,DÜRÜST VE ÇAPLI ULUSLURARASI İŞ ADAMLARI HARİÇ,NERDE GAYRİMEŞRU İNSAN VARSA ÜLKEMİZE SIĞINMIŞ ZAVALLILAR.....SÜÜLÜÜÜÜ NEDİR BUNLAR YAKALA YAKALA BİTMİYOR,ESERİN İLE GURUR DUY
Cemal - Bu nedir böyle ülkemiz kara para, uyuşturucu, silah kaçakçısı, fuhuş, terör , ajan baronlarından geçilmiyor. Ülkemizde yakalanan İsailin mossad ajanları denilen listeye bakın , çoğu filistinli , suriyeli diye yazıyor haberlerde . Başörtülü kadınlar , sakallı hacı görünümlü tipler 21. Yüzyılda ne hale geldi ülkemiz. İpini koparan ülkemizde . 3. Dünya ülkelerinden gelen mülteci ile doldu güzel ülkemiz. Bundan önceki içişlerine bakan görevlilerimiz bu yaşananların sorumlusumudur ? Değilmidir ? Bu hale gelinmesinden kimler sorumludur ? Can atalay içerde yatarken , bu kadar baron neden dışarda lüks hayat içinde cirit atmıştır ??? Yargıtay bunlarada bakmıyor mu ???
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.