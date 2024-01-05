05 Oca 2024 - 10:26- Gündem G:

Acil kan aranıyor!

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Acil kan aranıyor! mask

Körfez Devlet Hastanesi’nde yatan Serin Gül Koca için acil 3 ünite AB Rh negatif kan aranıyor. İletişim için: Özlem Hündür 0545 526 67 96
# kan

05 Oca 2024 - 10:26 - Gündem

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